«La cachette», «L’espace d’un virage»

L’Echalier propose prochainement deux nouveaux spectacles qui se dérouleront dans la Grange à Saint-Agil.

Samedi 30 avril, 20h30, «La cachette».

Compagnie Baro d’Evel. De et avec Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias, Nicolas Lafourest. Durée 1h. Tout public à partir de 7 ans.

Entre deux tournées avec ses époustouflants spectacles Là et Falaise, la compagnie francocatalane Baro d’evel – mélange de cirque, de musique, d’art visuel et de poésie – pose ses valises dans le Perche et nous présente une forme particulière de son travail au cours d’une soirée sûrement pleine d’émotion. Accompagnées par la guitare électrique, l’harmonium et la percussion, les personnalités toutes marquantes de la compagnie se font plaisir et explorent de nouveaux univers musicaux, grâce à leurs voix, mais aussi à leurs corps, le travail sur la matière, la transformation de l’espace.

Plein tarif 12€ / Tarif réduit 6€



Samedi 7 mai (19h), dimanche 8 mai (18h), «L’espace d’un virage». Entrée libre.

François Maurin, né en 1989, est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Sculptures peintes ou peintures sculptées, les objets qu’il conçoit donnent l’impression d’être en suspension, de flotter dans l’espace. Ils habitent et partagent avec le visiteur un espace commun.

En collaboration avec la scénographe Lise Mazeaud, François Maurin présentera certains de ses objets dans la Grange de Saint-Agil. La singularité de la proposition scénographique amènera le visiteur à une circulation personnelle qui laissera place à sa propre imagination.

Renseignements et réservations L’Echalier :

02 54 89 81 52 ou contact@lechalier.fr

