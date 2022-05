L’Art contemporain au cœur de la ville

La Galerie Curieux Renards, en plein centre-ville de Vendôme, offre à voir le travail de deux artistes, Muriel Stalaven et Thierry Chezeville qui ont transformé ce lieu en une galerie qui leur ressemble pour y exposer leurs œuvres personnelles comme celles composées à quatre mains.

Tous les deux artistes depuis plus de 30 ans, Muriel et Thierry ont un art différent, l’une plus graphiste, l’autre photographe. Malgré cette différence, ils se complètent parfaitement, attachés à la trace humaine dans le temps et dans l’espace. «On a un peu un côté nostalgique dans le procédé et dans les supports, notre recherche est commune et nous a rassemblés» souligne Muriel Stalaven. Car l’humain est là, est passé ou va passer, négativement comme positivement, sa présence est manifeste dans toutes leurs créations et particulièrement dans cette dernière exposition d’œuvres communes « Arrow Roots » photo et graphisme en même temps dans des lieux abandonnés.

Thierry Chezeville, artiste photographe, utilise entre autres, le procédé ambrotype pour certaines de ses œuvres ce qui rend son travail si particulier. En effet, utiliser cette méthode permet de replonger dans les photos du XIXe siècle, car il s’agit d’un négatif au collodion humide sur verre qui donne un résultat transparent magnifique. «Ce sont des tirages uniques, il faut se déplacer avec sa petite chambre et l’on a 10 minutes pour développer la photo» détaille l’artiste. Quant à son travail en argentique, il choisit toujours un papier unique qui permet de garder une chaleur et un rendu mat superbe.

Muriel Stavalen est graphiste de formation, travaillant dans la publicité et réalisatrice de films d’animation dans une vie antérieure. «En 2006, j’ai décidé d’arrêter pour me consacrer à ma recherche : le mouvement et le corps humain dans l’espace. Ayant étudié la calligraphie et donc la maitrise du geste, comment pouvais-je l’exprimer dans mon domaine artistique ?» précise-t-elle. Se rapprochant de danseurs, elle a pu les peindre en direct sans qu’ils ne s’arrêtent, à la volée sur des draps anciens qui justement avaient enveloppé des corps humains. Des œuvres qui, pour certaines en forme cylindrique, apportent le mouvement du danseur en suspension.

Avec une nouvelle exposition tous les quatre mois, la Galerie Curieux Renards est un lieu unique à Vendôme. A déguster sans modération…

AF

Galerie Curieux Renards-Créateurs d’Images

4 rue Renarderie à Vendôme

Ouvert les vendredis et samedis 10h30-13h/15h-19h

Alexandre Fleury