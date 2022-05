Les Moulins de Paillard présentent : Doppelgänger du 7 mai au 7 août

Le plus ancien schéma de classification de bibliothèque connu, datant du IIIe siècle av. J.-C., le Catalogue de la bibliothèque d’Alexandrie (Pinakes de Callimaque) représente 500 000 rouleaux de papyrus, catégorisés par index. Cette bibliothèque a été conçue comme un endroit d’érudition et de recherche, un lieu de connaissances fondamentales et universelles dont doit disposer tout bon citoyen.

Au cours des siècles, des systèmes de classement élaborés à partir des recherches de Francis Bacon, de Gabriel Naudé, de Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert, de Jacques Charles Brunet identifient la mémoire, la raison et l’imagination comme des principes de l’entendement du Système figuré des connaissances humaines. En 1992, l’UNESCO met en place le programme Mémoire du Monde pour sauvegarder le patrimoine documentaire de l’humanité contre l’amnésie collective, la négligence, les ravages du temps et des conditions climatiques, et la destruction volontaire et délibérée.

La Fondation Arabe pour l’Image (FAI) est une organisation à but non lucratif établie à Beyrouth en 1997. A ce jour, la collection contient plus de 600 000 photographies catégorisées par un système d’archivage propre à la Fondation, mis en place par des artistes et chercheurs associés.

Avec l’exposition Doppelgänger, Les Moulins de Paillard mettent en lumière de tels efforts et d’importantes initiatives pour la préservation des savoirs.

«Doppelgänger», du 7 mai au 7 août

(vernissage le 7 mai à partir de 17h).

Le printemps à Paillard

Tous les événements sont gratuits et ouverts à toutes et à tous.

Le 7 mai, à partir de 17h : Doppelgänger (lire ci-contre)

Le 20 mai, 21h : «Se résoudre dans le vide». Une pièce chorégraphique de Marika Rizzi.

Le 28 mai, 17h : «Premier présent». Une pièce de la chorégraphe Carole Perdereau

Le 29 mai, 17h : «Sundance, le dimanche et la danse». Rencontre avec la chorégraphe Carole Perdereau et «Vt tak tak»

Le 11 juin : Fêtez le 12ème anniversaire des Moulins de Paillard, en compagnie du Pôle Arts Visuels Pays de la Loire et d’autres associations locales

… et puis le programme d’été commence avec e-textiles, musique, danse et plus encore !

Les Moulins de Paillard accueillent des artistes en résidence tout au long de l’année.

Le Petit Vendômois