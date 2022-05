Photos et peintures de Michel Nourkil en exposition

Il n'est pas courant de pouvoir, en un seul lieu, admirer, d'un même artiste, photos et œuvres peintes. En effet, la galerie de Laurent Potier accueille, jusqu'à fin mai, Michel Nourkil, artiste complet de la tête aux pieds, globe-trotteur et personnage hors du commun.

Après une carrière de danseur, de l’Italie aux Etats-Unis puis à Paris, formateur et chorégraphe de sa propre compagnie au sein de son centre de chorégraphie à la Porte d’Orléans, Michel Nourkil devient maraîcher puis restaurateur à Belle-Île-en-Mer. Toujours avec ses appareils photo et ses toiles, il part en Allemagne pendant six ans et expose dans de nombreuses galeries et autres lieux. Aujourd’hui, Il a posé ses valises depuis huit ans à Saint-Martin-des-Bois avec sa femme, se consacrant pleinement à son art.

On retrouve, au sein de cette exposition, tous les détails qu’aime photographier Michel Nourkil.

« De la roche, du bois, de la glace… Des photos des détails de la nature prises lors de promenade avec plusieurs appareils photos et même des appareils à soufflet d’un ancien temps. Même avec mes boitiers numériques je ne prends qu’une seule photo, un réflexe gardé du temps où la pellicule coûtait cher » détaille l’artiste.

Quant aux peintures, Michel Nourkil aime, comme pour les photos, la matière avec le relief en plus. Il fabrique ses propres outils et sa propre peinture. Des petits formats et des dessins à l’encre et l’acrylique présentés dans la galerie vendômoise. « Je peins certains mouvements que j’aperçois dans la nature comme des mouvements de danse, certains sont produits à la volée en un seul jet. Rien est statique, mes méthodes sont libres, une totale liberté dans ma création » conclut l’artiste.

Exposition Michel Nourkil 6 Galerie Laurent Potier

rue Marie de Luxembourg à Vendôme – visible du mardi au samedi jusqu’à la fin mai

Alexandre Fleury