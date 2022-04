Pour des expositions collectives d’art contemporain

En assemblée générale, l’association Assemblage a pu revenir sur l’année 2021, donner les perspectives pour l’année 2022 et une vision plus lointaine pour 2023

Retraçant en premier lieu le bilan de l’année 2021, la toute jeune association Assemblage s’est félicitée, à juste titre, du succès de l’exposition « Sens de la Visite » avec ses seize artistes qui s’est tenue au Grand Manège du Quartier Rochambeau à l’automne avec 6.640 visiteurs sur 15 jours. Un nouveau rendez-vous est d’ores et déjà fixé en 2023 pour transformer cette exposition en biennale. Car, ce qui fait l’originalité de cette association, c’est qu’elle propose, en plus des œuvres d’artistes locaux ou d’ailleurs, des arts de toutes sortes dans ces expositions. De l’art culinaire, cinématographique, théâtral, chorégraphique, musical,… Un mélange des genres qui plaît et donc qui attire un maximum de visiteurs.

Quant à l’année 2022, en plus de ses expositions à La Maison de la Presse qui se renouvellent tous les quatre mois, et dans d’autres lieux, l’association Assemblage a déjà noué des contacts avec d’autres associations et lieux pour exposer : Au château de Rochambeau le 2 juillet, au château de Meslay tout l’été, à l’office de Tourisme de Blois/Chambord ou au sein du Village des partenaires pour la future Fête du vélo en juin à Vendôme. En projet, une caravane pour emmener l’art dans toutes les campagnes…

AF

Alexandre Fleury