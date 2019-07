Fête médiévale du temps des chevaliers

Dimanche 21 juillet, la Commanderie d’Arville propose à ses visiteurs une nouvelle traversée dans le temps avec la 11e édition de cette fête médiévale estivale.

Fabliaux au ton décalé, combats à l’épée ou danse médiévale, de nombreuses activités sont organisées pour passer une agréable journée en famille à la Commanderie.

La compagnie des «Tombés de la lune» revient à la Commanderie d’Arville pour présenter leur nouveau duo «Moniktrud et Maritérégonde», deux ambassadrices de la culture franque très singulières… Elles questionneront le public sur leurs connaissances des mérovingiens : contraste d’époque et décalage de ton, un spectacle plus près de la Commedia dell’Arte que du cours d’histoire, grâce à la mise en scène de Jérôme Côme !

Les chanteurs et musiciens du Tourdion animeront ces festivités de leurs chants et danses du Moyen-âge et de la Renaissance. Ce petit orchestre sera soutenu dans ses démonstrations par deux compagnies médiévales, la compagnie du Loup argenté et les Amis du château de Châteaudun, elles aussi initiées aux danses médiévales. Ces deux compagnies investiront la commanderie templière de leurs tentes et auvents, pour proposer de nombreuses activités autour de la découverte du Moyen-âge : haubergerie, travail de la laine, jeux en bois, forge, lavandières, etc. Avec de nombreux combats à l’épée présentés par ces deux compagnies, accompagnés d’une initiation à l’escrime médiévale pour les adultes et les enfants à partir de 4 ans.

Et le troubadour Maladonne complètera cette programmation, alternant jonglage, contes et musiques, à différents moments de la journée.

Avec de nouveaux tarifs pour permettre aux familles de profiter de cette journée : l’accès à la fête médiévale est désormais gratuit pour les moins de 12 ans et en demi-tarif pour les moins de 18 ans. Un évènement toujours «kids friendly», avec table à langer, pot dans les toilettes et micro-onde à disposition pour réchauffer le repas des tout-petits, pour accueillir comme il se doit les bouts-de-chou (et leurs parents !).

Et pour rehausser les couleurs médiévales de la manifestation, les visiteurs en costume du Moyen-âge bénéficieront également d’un demi-tarif à l’entrée. Attention : seuls les costumes de pied en cap permettront de bénéficier d’une réduction (une simple couronne ou un simple heaume ne suffiront pas !).

Tout le programme, les présentations des compagnies et les vidéos à retrouver sur le site internet de la Commanderie d’Arville et sur sa page Facebook.

Dimanche 21 juillet, 10h-18h30, 8€, gratuit moins 12 ans,

4€ 12-17 ans ou personnes en costume médiéval.

Restauration sur place.

Rens. 02 54 80 75 41.

www.commanderie-arville.com.

Julie Poirier