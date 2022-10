Fêtons ensemble la Marionnette !

Spectacle, déambulation, projections, exposition, carrousel. Pour tous – Gratuit

Exposition «Haut les bras !»

Jusqu’au 15 octobre, au Grand Manège de Rochambeau. Entrée libre. Du mardi au vendredi 16h-19h. Samedi 8 : 10h-12h et 15h-19h. Samedi 15: 15h-19h. Fermé dimanche et lundi.

Découvrez les remarquables marionnettes à gaine réalisées dans les années 1930 par Marcel Temporal et son fils Jean-Loup Temporal.

2 projections autour de la marionnette.

Samedi 8, à Ciclic. Tout public. Suivi d’un échange avec le réalisateur. Gratuit, sur résa. resa-ciclicanimations@ciclic.fr.

10h : Komaneko le petit chat curieux, film d’animation japonais. A partir de 4 ans. Sans paroles

14h : Les vies secrètes des marionnettes, film documentaire réalisé par Xavier Naizet. Ce film vous emmène à la recherche d’un trésor celui des marionnettes de Marcel Temporal.

Embarquez à bord d’un p’tit Train pas comme les autres !

Samedi 8, déambulation à 15h et à 17h30. Départ et retour au Minotaure. Tout public, à partir de 6 ans.

Bienvenue à bord de l’Impérial Trans Kaïros ! Découvrez comment remettre votre vie sur les rails de la Chance ! L’Impérial vous apprendra à remplir le verre à moitié vide et à renverser la vapeur.

Suivez la déambulation de marionnettes

Samedi 8, déambulations à 11h et 17h Place St Martin et rue du Change. Dimanche 9, déambulation à 11h Marché du quartier des Rottes.

Suivez Les Noces de la Mante, des marionnettes géantes proposées par l’équipe de Remue-Ménage de Thoré-la-Rochette.

Installez-vous dans la plus petite salle de cinéma ambulante au monde !

Samedi 8, représentations à 11h, 14h30, 15h30, 17h, 18h, devant la Maison de retraite Les Tilleuls. Dimanche 9, représentations à 10h30, 11h30, 12h30, au quartier des Rottes. Tout public, à partir de 6 ans

Découvrez Clic, un spectacle de marionnettes qui propose une plongée nostalgique dans un univers en noir et blanc.

Venez à la rencontre de Gaby, Antoine, et Nadine, trois retraités en goguette.

Samedi 8, représentations à 11h30 et 15h, Cour du Cloître. Tout public

L’échappée vieille est un spectacle cocasse, avec des marionnettes à taille humaine, racontant les déboires d’un résident d’une maison de retraite bien décidé à faire le mur…

Croisez des bénévoles dans les rues de Vendôme

Samedi 8, place St Martin et rue du Change.

Dimanche 9, quartier des Rottes

Les bénévoles, c’est une bande de véritables bienfaiteurs zélés, dévoués, empressés, un peu envahissants mais bourrés de bonne volonté au service de la communauté !

Prenez place dans le carrousel Titanos !

Samedi 8, 14h-16h et 17h-19h.

Dimanche 9, 10h-12h. Au quartier des Rottes. Tout public, à partir de 2 ans.

Laissez-vous immerger dans cet univers foutraque, à condition de respecter deux consignes : vaccin DT polio à jour et interdiction de ne pas s’amuser durant ces tours de manège !

Assistez au marking of des créations !

Samedi 8, représentation à 17h et 20h. 3e Volume, le Minotaure, résa. conseillée 02 54 89 44 00. Tout public, à partir de 8 ans.

Assistez au spectacle Triptik composé de trois extraits en making of issus des créations de la compagnie Stereoptik. Chaque histoire se fabrique en direct grâce au dessin, à la peinture, à la vidéo et à la musique.