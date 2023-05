Garden Party, exposition bucolique à Boursay

Les 3 et 4 juin, le village de Boursay accueillera la 3e édition de « Garden Party », parcours bucolique et artistique. Plusieurs artistes et créateurs exposeront leurs œuvres dans cinq jardins paysagés et fleuris.

Au cours de leur promenade, les visiteurs pourront découvrir au milieu des vivaces colorées et des haies plessées, sculptures, paniers et objets en osier, illustrations et aquarelles, céramiques, créations en verre et bois tourné. Cette année, deux nouveaux lieux ouvrent leurs portes pour l’occasion : La houblonnière de La brasserie bio La Bout’ et un jardin dans lequel se trouve une très belle collection de bonsaïs.

Liste des jardins ouverts (le parcours sera fléché) :

15 rue des Ecoles chez Paul Hervey Brookes architecte paysagiste britannique

19 rue des Ecoles chez Tzarig – Grégory Tchalikian céramiste/jardinier

La Guignière chez Jeannette et Dominique Mansion auteur, dessinateur et sculpteur

La Guignière chez Jean Paul Robinet plasticien et bonsaïka (amateur de bonsaïs)

La Boutinière chez Lucie Monthioux et Frederic Madre brasserie artisanale bio de Boursay

Le Café brocante “Il était une fois” servira une petite restauration en lien avec l’événement (réservation conseillée, Christine Bertaud 06 86 40 81 90)