GR 35 : On a perdu !

Il y a quelques semaines, le concours «Mon GR préféré» était organisé par la Fédération française de la randonnée pédestre. Parmi les sept candidats retenus, catastrophe, le GR 35 de la Vallée du Loir a été supplanté par nos amis de la Suisse normande. Ce qui n’enlève en rien à la magie de cet itinéraire somptueux.

Dans quelques semaines, les plus courageux reprendront leurs marches salvatrices pour s’aérer, se libérer des agapes des fêtes, ou se rapprocher de Dame Nature. Les autres attendront les premiers rayons du printemps. A quelques encablures de Vendôme, en lisière du Loir-et-Cher, le GR 35 est une belle option.

Pas de hasard si la Fédération a sélectionné ce sentier de Grande Randonnée pour le concours des GR préférés des Français. Une invitation à la découverte d’un paradis discret, mais haut en couleur, avec l’eau en fil conducteur. Un entrelacs de ponts, de vallées boisées, de coteaux, un itinéraire d’exception porté par le charme de son patrimoine culturel, de ses villages et de ses vignobles. Il n’a pas démérité dans cette participation qui aura mis en exergue les atouts de notre proche région.

En réalité, Le GR35 couvre 490 kilomètres sur le territoire national. Mais c’est la soixantaine de kilomètres de Poncé-sur-le-Loir au Lude qui a retenu toute l’attention des organisateurs du concours.

Accessible à tous

Et pour cause. La Fédération a envoyé un émissaire qui a pris son temps pour explorer une quarantaine de kilomètres et de panoramas au fil du Loir. Quatre jours au total. Ce qui frappe, c’est le nuancier de couleurs et les différentes lumières au fil des heures. En bonus, le GR 35 est accessible à tous, pas de difficultés particulières, hormis quelques montées sur les coteaux, mais rien d’insurmontable. Les châteaux défilent, d’abord celui de Poncé, au départ de l’itinéraire, ensuite celui de Bénéhard, du côté de Chahaignes, classé monument historique, pour s’achever sur celui du Lude. Sans s’épargner moult églises ou vignobles portés par le pineau d’Aunis et le Jasnières. Le fameux pineau d’Aunis remonté par le Loir pour arriver jusqu’à Vendôme. Côté patrimoine culturel, le moulin Pousset se visite, les ponts se traversent, le tuffeau se découvre et Château-du-Loir ou Vaas se révèlent comme villes-étape de belle facture.

Pour les amoureux de la forêt, le bois de la Frogerie, à Saint-Germain-d’Arcé, est un modèle de biodiversité. Des espèces uniques, et spécifiques au milieu s’y nichent. Comme la Barbastelle et le Murin, deux variétés de chauves-souris, cachées dans ce cocon protecteur.

Le final, avec l’arrivée au château du Lude, est somptueux. Un bâti d’exception qui ravira les amateurs du patrimoine historique. Alors oui, le GR 35 n’a pas terminé en tête du classement, mais le fait d’avoir été sélectionné parmi les sept plus beaux de France peut déjà constituer une petite fierté. A l’instar des footballeurs français…