Hist’Orius : un agenda 2020 bien chargé

De nombreuses activités sont encore programmées cette année pour l’association montorienne.

«Notre agenda 2020 sera chargé». On ne pourra qu’être d’accord avec cette affirmation de Gino Segrais, président d’Hist’Orius. L’association dont la raison d’être est de préserver le patrimoine archéologique historique et culturel de Montoire et de ses environs sera en effet bien occupée cette année. On serait tenté d’ajouter comme les exercices précédents. De nombreuses activités sont encore au programme. C’est le constat qui a été dressé lors de l’assemblée générale qui se tenait le samedi 1er février à la Salle Marie de Luxembourg à Montoire.

Visites de W3, Montoire et Lavardin

Dans le détail, l’entité continuera grâce à Jean-Pierre Gort, Jean-Louis Huet et Jean-Philippe Duval de faire découvrir le site de W3 à Saint-Rimay autrement appelé le quartier général d’Adolf Hitler. La première visite est prévue le samedi 22 février (lire infos pratiques ci-dessous). Quatorze rendez-vous sont au programme de l’année. Des visites de Montoire, assurées par Roland Deguise, et de Lavardin, chapeautées par Jean-Pierre Gort – encore lui ! – et Françoise Duval, sont prévues. Dix dates sont au total gravées dans le marbre pour l’année qui commence. Du boulot en perspective (nous reviendrons dans le détail dans notre édition de mars sur les visites guidées de W3, Montoire et Lavardin).

L’association qui compte aujourd’hui 78 adhérents sera également de la foire de la Pentecôte qui aura lieu à Montoire le samedi 30, le dimanche 31 mai et le lundi 1er juin. Elle tiendra un stand au forum des associations à la rentrée 2020. Et bien sûr tous les vendredis, ses bénévoles assurent une permanence de 10h à 12h au premier étage de la gare historique de Montoire.

Un voyage et une exposition

Mais ce n’est pas tout. Hist’Orius organisera en septembre un voyage en Alsace pour découvrir la ligne Maginot et le camp du Struthof, de sinistre mémoire, Au menu également, le Haut-Koenigsberg, Riquewihr et Mulhouse. Mais le programme ne serait pas complet sans la traditionnelle exposition annuelle. Celle-ci portera sur la Guerre franco-prussienne de 1870-1871 dans la région de Montoire. Une saine initiative car ce conflit meurtrier en France en général et dans notre région en particulier a été presque complètement oublié.

Infos pratiques :

Pour la première visite guidée de l’année de W3 le samedi 22 février, les inscriptions sont à prendre à l’office de tourisme de Territoires vendômois au 02 54 77 05 07.

Adultes : 5 € ; enfants 3 €. Rendez-vous à 14h à Saint-Rimay sur le parking rue du Tunnel côté Montoire. Les personnes intéressées par l’association Hist’Orius peuvent contacter son président au 09 64 34 32 77. Site internet : www.historius-montoire.fr.

Calendrier des autres dates W3 : les samedis à 14h : 21 mars, 18 avril, 9 mai, 13 juin, 27 juin, 11 juillet, 25 juillet, 8 août, 22 août, 5 septembre, 26 septembre, 17 octobre, 31 octobre (à 9h).

Pascal Audoux