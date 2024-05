Insolite : du vin du Loir servi dans la presqu’île de Crozon

Les touristes qui s’arrêtent à l’auberge bien nommée de L’Hermine au cœur de la presqu’île de Crozon dans la Mer d’Iroise (Finistère) se voient proposer une carte des vins peu commune pour accompagner plats de viande et burgers maison. Sur 14 références, 10 sont des productions de Martellière à Montoire.

“J’ai connu cette famille il y a longtemps déjà sur le marché de Noël de Saint-Léonard-des-Bois, près d’Alençon, où elle présentait ses vins” explique Lolita Guyonvarch qui a repris l’auberge après ses parents. “Depuis, on est amis avec Jean-Vivien Martellière qui a pris la suite et je vends toute la gamme : le Jasnières, le Coteaux-du-Loir, le Cabernet rouge, le Gris du Vendômois ; je présente le gris quand on me demande du rosé et les gens l’apprécient. Quant à ceux qui connaissent le Jasnières, ils sont ravis d’en trouver !”

Mieux encore, Lolita sert tous ces vins au verre et vend les bouteilles à emporter, le tout à des tarifs comparables à ceux du producteur. “Quand les clients aiment, ils peuvent en rapporter chez eux. Pour moi, c’est normal d’aller jusqu’au bout de la démarche” conclut-elle.

Le cidre et la bière bretonne n’ont qu’à bien se tenir !