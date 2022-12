Jean-Gilles Badaire n’est plus.

Né en 1951 à Bourges, Jean-Gilles Badaire, artiste peintre et écrivain, était installé à Huisseau-sur-Cosson depuis plus de 30 ans. Il vient de disparaître, laissant dans la peine, outre ses proches et sa famille, également certains amis vendômois, le galeriste Laurent Potier et l’artiste Philippe R Berthommier.

Une peinture puissante et expressive, des tableaux de paysages ou de portraits, des centaines d’œuvres qui apportent une expression, une sorte de rêve suivant les émotions qui le traversaient au moment où il peignait. Illustrateur également, Jean-Gilles Badaire nous a quittés le 8 novembre.

« C’était plus qu’un artiste pour moi, rencontré grâce à Philippe R Berthommier lors d’une exposition au musée de Vendôme. Ce mec avec un grand M m’a fait rencontrer une multitude d’autres artistes » se souvient Laurent Potier qui l’a exposé deux fois dans sa galerie vendômoise. Le galeriste a mis un certain temps pour lui proposer une exposition dans sa bijouterie. « Il venait à certains vernissages d’artistes que j’exposais et un jour j’ai enfin pris sur moi de lui proposer les murs de ma galerie pour une exposition. Je me souviendrai toute ma vie de sa réponse : «Et bien quand même, il était temps que tu me le proposes ! ».

« En 2021, déjà malade et sous chimiothérapie, Jean-Gilles Badaire accepte que nous fêtions ses 70 ans dans l’atelier de Philippe Berthommier en compagnie des autres artistes, Michel Saint Lambert et François Julien. Un grand moment où chacun a pu peindre ce qu’il désirait sur de grandes pages. J’ai eu la chance de le filmer ce jour-là, lui discret et humble, il détestait être pris en photo » conclut le galeriste, peiné de sa disparition.