Journées Européennes des Métiers d’Art : exposition au Marché de couvert à Vendôme

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art qui se tiendront les 1er et 2 avril, l’association « Loir, Arts et Métiers d’art » (LAMA) réunira une dizaine d’artisans au Marché couvert de Vendôme. En 2022, l’exposition avait eu lieu à la chapelle Saint-Jacques et qui avait remporté un grand succès dû à la qualité exceptionnelle des participants.

« Beaucoup d’artisans ouvrent leur atelier et ne peuvent donc participer à un rassemblement tel que celui de Vendôme, nous a expliqué Madeleine Villalta, l’organisatrice de la manifestation ; c’est par le plus grand des hasards que nous n’aurons que des exposantes cette année ; leurs confrères masculins étaient pris par ailleurs. Je trouvais très important de pouvoir mettre en place un tel rassemblement à Vendôme, ville au patrimoine particulièrement riche dont un certain nombre d’activités se développent autour de la création ». La présidente de LAMA a souligné, par ailleurs, que l’un des objectifs de cette manifestation est de faire connaitre les métiers d’art aux jeunes et en particulier leur montrer qu’en utilisant des matériaux semblables, il était possible d’exercer deux activités très différentes. Ainsi Nadia Boillot-Gypteau fabrique du papier et Béatrice Saillard utilise le papier pour relier les livres. Deux ateliers présents produisent de la céramique mais dans des genres totalement différents. « C’est cette diversité créative que nous souhaitons mettre en évidence ». Un grand nombre d’artisanes présentes forment des stagiaires, telles Aude Cordonnier ; une jeune fille sera d’ailleurs présente sur le stand de l’ « Atelier Bois Bleu » qui crée des bijoux en marqueterie, à Trôo, pour effectuer une sorte de parcours « initiatique » allant de la découverte du matériau à la réalisation et à la commercialisation des pièces. Elisabeth Heim utilise une technique de pressage de fleurs pour réaliser des œuvres où le collage tient une grande place. Fabienne Altounian, pour sa part, apporte aux meubles et panneaux décoratifs qu’elle propose, une créativité débordante telle qu’on ne peut plus parler de recyclage, mais bien de « surcyclage ».

Emmanuelle Louveau en photographiant les artisans au cours de leur travail et les outils qu’ils utilisent facilite la compréhension du cheminement créatif. Enfin, Michèle Goussay dont l’atelier est installé sur l’aérodrome du Breuil, fera découvrir son travail surprenant de restauration d’engins volants.

Marché couvert de Vendôme les 1er et 2 avril 2023 de 11h à 18h.

artistes et artisans d’art présents au marché couvert