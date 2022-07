La plongée dans le bleu de Catherine Daluzeau

Du 9 juillet au 6 août, la médiathèque de Montoire-sur-le Loir expose un ensemble de peintures, de dessins et de photographies sur la mer et les fonds marins, réalisées par Catherine Daluzeau (1949-2020).

Catherine Daluzeau fut passionnée par la mer et la plongée : après avoir soutenu sa thèse de médecine sur la plongée sous-marine et le froid en 1976, elle eut l’opportunité de collaborer avec l’architecte océanographe Jacques Rougerie aux projets d’habitat sous-marin Galathée et Continent 6, un village sous-marin conçu pour les enfants qui étaient associés à des expériences scientifiques sous-marines dans l’Aquabulle, sous la surveillance médicale de Catherine Daluzeau. Fut même organisé un mémorable Noël 1981 sous la mer avec les enfants, retransmis sur TF1.

Dans ces mêmes années 1976 – 1986, elle collabore également avec la Comex sur les tables de plongée.

Cette passion ne la quitta jamais et ne fut pas seulement une préoccupation scientifique : si, dans sa jeunesse, elle fit beaucoup de photographies argentiques en noir et blanc du monde aquatique, les dix dernières années de sa vie, ayant cessé de plonger, elle revint au «Grand Bleu» par des paysages très colorés de la mer, des rochers et du monde sous marin, et réalisa chez elle en trois mois une grande fresque de 7 mètres par 3 qui représente un immense hippocampe, des poissons et des dauphins.

Cette exposition retrace cette passion extraordinaire que Catherine Daluzeau conçut pour la mer et les fonds marins. Vernissage et présentation de l’exposition samedi 9 juillet dès 11h, par sa compagne Jocelyne Denos et par Isabelle Vrinat, réalisatrice de l’exposition.