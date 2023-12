La poursuite des travaux

Au château de Vendôme, les travaux se poursuivent pour la phase 2 du projet de rénovation, celle du châtelet, côté Est, qui était l’entrée historique du château. Quelques surprises et sueurs froides quant à l’état de dégradation des soubassements.

Après la restauration de la Tour de Poitiers, c’est au tour du châtelet d’être en rénovation ainsi que le front Nord face à la ville. Cet été, la végétation qui recouvrait l’ensemble de la partie Est du château de Vendôme a pu être dégagée. «Toute la partie consolidation au préalable des parties rocheuses du talus, au pied de la maçonnerie, a été effectuée avec des tirants-forets obliques de 12m de long. Les maçons s’attaquent dorénavant à la restauration des maçonneries du haut vers le bas» détaillait Maël de Quelen, architecte en chef des Monuments Historiques.

Quant à la partie nord, face à la ville entre le logis et la tour du Belvédère, là aussi les surprises n’ont pas manqué, même si le mur de courtine est plutôt en bon état, les soubassements sont très dégradés, compte-tenu de l’âge et là aussi à la végétation. Le logis vient d’être mis sous surveillance avec des capteurs et des inclinomètres qui permettent, sous forme d’alertes toutes les 30mn par sms, d’évacuer la zone s’il y a danger. «Les renforcements ont été effectués, nous sommes un peu plus sereins avec les sommiers béton et les tirants-forets installés» concluait l’architecte en chef. Des opérations supplémentaires qui viennent alourdir la note finale des travaux prise en charge par une enveloppe supplémentaire de l’Etat. L’objectif n’est pas de reconstruire mais de maintenir l’existant. Fin des travaux prévue à l’été 2024 avec le projet pour 2025 de rendre accessible au public la Tour de Poitiers jusqu’à son sommet.