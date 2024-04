La saison redémarre à Zone i

En mai, une nouvelle saison s’ouvre pour l’association Zone i, cet espace en milieu rural dédié à l’image et à l’environnement, située au Moulin de la Fontaine à Thoré-la-Rochette.

Comme chaque année, Mat Jacob et Monica Santos, chevilles ouvrières de l’association Zone i, propriétaires de ce lieu unique en Vendômois, concoctent de superbes expositions de photographes professionnels. L’exposition intitulée «Etre là» qui débutera dès le 9 mai, couvrira toute la période de la saison jusque début novembre. Quatre photographes présenteront leur travail. «Dans le cadre du plan gouvernemental de soutien à la filière presse, le ministère de la Culture a confié à la Bibliothèque nationale de France la mise en œuvre d’une grande commande photographique, radioscopie de la France. «Etre là» présente quatre photographes, quatre regards et donc quatre récits» détaille Mat Jacob, lui-même photographe professionnel, co-fondateur du collectif de photographes «Tendance Floue». De superbes photos pour étudier les nouveaux modes de vie, observer les frontières de la norme à la marge, interrogeant l’époque et s’aventurant sur le terrain sensible et politique des valeurs partagées.

«Les grands-séparés» d’Alexa Brunet met en photos des personnes bien réelles qui ont toutes un point commun : être dans le collimateur de la loi d’août 2021, dite «contre le séparatisme», leur désir de vivre selon leurs convictions. Avec l’écrivain Marion Messena, Alexa Brunet est partie à leur rencontre afin de comprendre ce phénomène ultra-minoritaire.

«Zones Blanches» d’Arthur Mercier, traite l’enfer des ondes pour les personnes électro-hyper-sensibles qui, au contact des ondes électromagnétiques, développent des migraines, dépressions, insomnies ou crises d’épilepsie. Se cachant dans ces zones blanches, en 2023, il n’y en a plus sans réseaux.

«Éloge de la lenteur» d’Olivier Laban-Mattei qui raconte à travers ses photos, la vie des petits paysans français, soucieux de notre environnement et de notre santé. S’intéresser à eux, c’est d’abord honorer la mémoire et l’histoire de ces femmes et hommes qui font ou ont fait vivre le pays à la sueur de leur front.

«Abandon» de Cha Gonzalez qui, à travers un travail documentaire subjectif, proposera une image des fêtes, ces temps où les normes de la société sont transgressées et où l’on vient chercher un sentiment d’appartenance, de lien avec l’autre, d’intimité et d’extase.