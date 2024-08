La sculpture à la Bonaventure

Vendômois d’origine, le sculpteur Olivier Durand a toujours rêvé depuis son adolescence d’exposer au manoir de la Bonaventure à Mazangé.

Vendômois d’origine, le sculpteur Olivier Durand a toujours rêvé depuis son adolescence d’exposer au manoir de la Bonaventure à Mazangé. Après une rencontre avec les nouveaux propriétaires du manoir, Norbert Van Doorn et Jeanine Schreuders, l’artiste vendômois organise une première exposition en solo lors des Journées du Patrimoine en 2023 et, cet été, il récidivera avec trois autres sculpteurs fin août avec, cette fois-ci, en plus de l’exposition, des démonstrations de leur art en direct.

Une édition qui devrait se renouveler car l’idée est peu commune et très innovante. Une exposition qui allie, les œuvres et celles à venir. En effet, dans les jardins du manoir, on pourra admirer les œuvres de ces quatre artistes, travaillant tous un matériau différent. La pierre pour l’invité d’honneur, Maarten De Voogd, artiste néerlandais, le métal pour Jean-Pierre Renard, la céramique pour l’artiste Jean-Claude Fourmont et le bois pour Olivier Durand.

L’originalité, c’est que ces créateurs devraient être présents, sur place, pour donner à voir aux visiteurs leur dextérité en action.