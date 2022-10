Label «4 Fleurs» maintenu pour Vendôme

Vendôme, en plus du renouvellement de son label 4 fleurs, décroche le prix du fleurissement printanier.

Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris vient de publier le résultat des délibérations du label «Villes et Villages Fleuris», Vendôme est fière de se voir renouveler son label «4 Fleurs». Ce n’est pas tout, puisqu’elle obtient également le Prix du fleurissement printanier. Ces distinctions viennent récompenser les efforts de toutes les équipes de la Direction de l’Environnement et des espaces verts sous l’égide de Philippe Chambrier, maire-adjoint délégué à l’environnement. Ce très bon résultat est le fruit de l’implication et de la coordination de ses horticulteurs et de ses jardiniers à l’origine de la composition des massifs sans cesse renouvelés pour anticiper les changements climatiques. Créé en 1959, le label Villes et Villages Fleuris reste attaché au symbole de la fleur, mais son champ d’action est aujourd’hui beaucoup plus large. Il récompense le choix d’espèces végétales moins exigeantes en eau, un mode de gestion différenciée, des essences végétales, le zéro pesticide, l’utilisation des broyats de déchets verts pour pailler les massifs, les économies d’énergie, les méthodes de lutte biologique utilisées, l’état de la voirie et la préservation du patrimoine. Le Prix du fleurissement printanier, quant à lui, récompense la qualité de la composition des massifs de la ville (voir photos). La qualité du fleurissement de la ville est depuis toujours une des fiertés de Vendôme et de ses habitants.

Le jury valorise les actions menées par la collectivité en faveur d’un patrimoine végétal et naturel propice à l’amélioration de la qualité de vie. Cette gestion environnementale contribue ainsi à l’attractivité économique, résidentielle et touristique de notre territoire.