L’Art Africain à Oucques

Le 16 septembre, le nouveau musée de l’Art Africain, Espace Sofie-Godefroy à Oucques, ouvre ses portes avec une collection extraordinaire d’objets de l’art africain accumulés en presque 60 ans.

Avec sa femme Sofie, hélas disparue récemment, Godefroy Boccovi exposera dans ce musée permanent, une grange totalement rénovée en plein cœur du village, une collection peu commune de l’art africain acquise au fil des années. Artiste lui-même, Godefroy Boccovi a plusieurs vies et il en change tous les 10 ans. Installé par hasard à Oucques depuis 20 ans, ce Parisien d’origine a pu réunir ces nombreuses pièces de symboles africains, pour beaucoup uniques. Une partie avait déjà été exposée en 2017 à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme.

Ce continent vaste et pluriel comporte non pas un mais plusieurs arts des ethnies qui croient à l’animisme, cette conception qui attribue aux êtres de l’univers comme aux choses, une âme analogue à l’âme humaine. Un musée qui suit le cycle de la vie féminine d’un grand nombre de pays et régions d’Afrique. Des treize statuettes qui représentent le cycle annuel des règles jusqu’aux divinités, toute une collection de masques et de statues sont à découvrir en septembre.