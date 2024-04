L’art au Grand Manège

Après une première saison réussie qui a rassemblé un grand nombre de visiteurs, l’édition 2024 d’art contemporain couvrira la période de mai à septembre avec quatre expositions magistrales au Grand Manège et à la Chapelle St Jacques. La première exposition au Grand Manège débute dès le 3 mai par une sélection de onze artistes.

En 2021, la communauté d’agglomération Territoires Vendômois (CATV) avait lancé le projet culturel de la communauté, un travail d’un an pour avoir une cartographie culturelle du Vendômois. Un projet qui repose à la fois sur l’attractivité, le réseau et la cohésion sociale, et dont l’une des actions globales est d’animer à travers des artistes d’art contemporain le Grand Manège pour apporter de l’excellence dans ce lieu unique d’exposition. A la manœuvre, plusieurs acteurs, dont l’artiste vendômois Philippe Berthommier, assistant territorial d’enseignement artistique, qui, par ses connaissances et son réseau, met en relation les plus grands noms de l’art contemporain afin de créer des expositions uniques.

La nouvelle saison débute donc dès le 3 mai par le «Best of de la peinture d’aujourd’hui», une exposition collective organisée par Ludovic Duhamel, critique d’art et directeur du magazine Miroir de l’Art présent dans toutes les meilleures galeries d’art, revue qu’il a fondé en 2004 et qui consacrera un hors-série à cette exposition réunissant onze artistes contemporains : Pat Andrea, Philippe Cognée, Ayako David-Kawauchi, Franta, Nurcan Giz, Abraham Hadad, Michel Madore, Marie Morel, Marc Ronet, Gottfried Salzmann et Yvon Taillandier.

Une exposition qui n’a qu’un seul but : permettre au plus grand nombre de découvrir l’art de son temps, le meilleur par une sélection rigoureuse et engagée en matière de création plastique en France.