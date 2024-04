L’association Pierre de Ronsard fête l’anniversaire

En Vendômois, l’anniversaire des 500 ans de la naissance de Ronsard en 2024 se fêtera toute l’année. Pour fêter ce demi-millénaire, l’association Pierre de Ronsard a concocté plusieurs événements à la Possonnière de mai à septembre.

Acteur historique de la vie culturelle de la maison natale du poète et gentilhomme du Vendômois, l’association Pierre de Ronsard a profité de son assemble générale en mars pour annoncer les festivités qui s’égraineront tout au long de l’année 2024. Réunissant des passionnés de poésie et de musique, des amateurs d’histoire et de la langue Française, l’association organisera des stages, ateliers, conférences et concerts ouverts à tous les publics.

«Pour le 500e anniversaire de la naissance de Ronsard, nous continuons la formule inaugurée lors de la saison précédente en regroupant nos activités estivales en un festival musical en juillet «Les Rendez-vous de la Possonnière», seul festival français uniquement consacré aux musiques de la Renaissance et s’ensuivra «Les rendez-vous décalés» un deuxième week-end fin septembre avec». souligne Benoît Damant, co-président de l’association.

Et on commence cette nouvelle saison par un week-end, du 9 au 12 mai, consacré à un stage de luth, chant et déclamation. Le 10 mai, la traditionnelle dictée Ronsard se fera pour la première fois à la Possonnière pour s’amuser à déjouer les pièges préparés par Jacques-Henri Rousseau. Les plus habiles à repérer les embûches et éviter les chausse-trapes recevront un prix.