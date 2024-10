Lauréate du Loto du Patrimoine 2024

Parmi les 100 sites départementaux et d’outre-mer lauréats 2024 de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern, soutenus par le ministère de la Culture et la Française des Jeux, le projet de restauration de l’ancien logis et presbytère du site de la commanderie d’Arville a été retenu pour notre département.

« La commanderie d’Arville, fondée par les Templiers au XIIe siècle, constitue l’un des rares sites templiers conservés et valorisés à l’échelle nationale. Son rayonnement n’a cessé de croître ces dernières années, grâce à l’efficacité et au professionnalisme de la nouvelle équipe en place et de son directeur Anthony Renou » souligne Karine Gloanec Maurin, présidente de la Communauté de communes des Collines du Perche, propriétaire du site et maître d’ouvrage du projet de restauration. Ainsi, la rénovation de l’ancien logis et presbytère collés à la commanderie pour un montant estimé à 126 500€ permettra au territoire de tourner une partie de son développement vers le tourisme. Grâce à son emplacement idéal, ce lieu améliorera considérablement les conditions d’accueil et élargira l’offre de services aux visiteurs avec une billetterie, boutique, office de tourisme et terrasse extérieure prévus. Cette restauration s’inscrit également dans un programme global de redynamisation culturelle et touristique du site engagé depuis 2019 ; visant notamment à refondre totalement le parcours muséographique consacré à l’histoire des templiers, présenté dans les anciens communs de la commanderie.

Afin de redonner vie à ce presbytère et faire de la commanderie d’Arville ce pôle culturel et touristique majeur en Vendômois, une collecte « grand public » a été mise en place par la Fondation du Patrimoine, soutien indispensable à ce projet.

Quant au montant de la dotation octroyée par la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine de Stéphane Bern, elle ne sera connue qu’en fin d’année, à la suite de la 7ᵉ Édition de l’offre de jeux Mission Patrimoine lancée depuis début septembre.