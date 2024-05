Le best of de la peinture d’aujourd’hui

Jusqu’au 16 juin, le Grand Manège à Vendôme accueille une exposition sur les grands peintres d’aujourd’hui, menée et organisée par Ludovic Duhamel.

L’édition 2024 d’art contemporain au Grand Manège à Vendôme réunira de grands noms de la peinture. Mais «Qui sont les grands peintres d’aujourd’hui ? Telle est la question qui motive la création du Bestbof de la peinture d’aujourd’hui» interroge et répond le critique d’art et directeur du magazine Miroir de l’Art. Une exposition collective donc, une sélection fine et délicate de l’art contemporain, onze peintres de talent exposés dans ce lieu magique.

L’objectif de cet exceptionnel rendez-vous autour de la peinture contemporaine est de remettre les grands peintres au centre du jeu, permettre au grand public de découvrir l’art de son temps. Le meilleur, en somme, par une sélection rigoureuse et engagée de ce qui compte en matière de création plastique actuelle en France. Cet événement, destiné à être récurrent, évoluera au fil du temps et intégrera d’autres peintres dans les prochaines éditions. Pour l’heure, ces onze pointures renommés, Pat Andrea, Philippe Cognee, Ayako David-Kawauchi, Franta, Nurcan Giz, Abraham Hadad, Michel Madore, Marie Morel, Marc Ronet, Gottfried Salzmann et Yvon Taillandier exposeront leurs dernières créations.