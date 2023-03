Le château animé

L’association Château de Vendôme s’est réunie fin février pour son assemblée générale. Organisatrice de nombreuses manifestations, notamment pendant tout l’été et un rendez-vous le premier week-end de décembre, elle anime ce lieu emblématique de Vendôme avec concerts et animations pour les petits et les grands dans les Jardins suspendus.

L’assemblée générale d’une association est toujours un moment important pour, d’une part, présenter son bilan d’activité de l’année écoulée et, d’autre part, annoncer son nouveau programme. En présence, entre autres, de Philippe Gouet, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher, Laurent Brillard, maire de Vendôme et président de Territoires Vendômois et Claire Granger, vice-présidente de territoires Vendômois en charge de l’animation du patrimoine, Christian Linais, président de l’association a présenté les animations 2022 sous forme de vidéos créées par son partenaire Pôle Image 41. Mario Hermelin, en charge de la communication de l’association, a pu également expliquer le rapprochement de Château de Vendôme avec les associations Troô Tourisme et Les Amis de Lavardin. « Ce partenariat établit le point de départ d’une stratégie globale et durable qui part du principe que le passé médiéval du Vendômois est une part importante de l’identité de notre territoire. Nous rapprochant, nous partageons un trait d’histoire commun, renforçant ainsi notre capacité collective à agir en faveur du rayonnement touristique du Vendômois » soulignait-il.

Dès le 3 juin, la saison débutera par l’événement Instants Ô jardin où un espace d’accueil et de vente de produits portant l’emblème du château dans le bâtiment situé à droite de l’entrée du parc avec comme objectif de faire de ce lieu une porte d’entrée sur le château. La 4e saison des Impromptus, concerts à la programmation éclectique, se déroulera du 30 juin au 20 août. La saison estivale se terminera avec les Journées Européennes du Patrimoine en septembre et Noël au Château achèvera l’année. Un calendrier de manifestations royal en somme !