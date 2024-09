Le 8 septembre aura lieu la 8° édition de la journée littéraire «Le château de Meslay fête les écrivains». Un rendez-vous exceptionnel que proposent les organisateurs Claire et Charles de Boisfleury avec l’association des Amis du château de Meslay, en collaboration avec Patrick Tudoret et Katerin Le Folcalvez, Marie et Jean-Baptiste Anginot.

Encore un magnifique plateau avec Henri Guaino, chroniqueur, ancien député et conseiller à la Présidence de La République, Bernard Lecomte, rédacteur à la Croix, l’Express, blogueur et écrivain, Régis Le Sommier, grand reporter et ancien directeur de Paris Match, Marine Jacquemin, pionnière des reporters de guerre féminins (35 ans à TF1), Sébastien Le Fol, directeur de la rédaction du Point, écrivain et journaliste, Jean-François Pasques, prix du quai des Orfèvres 2023, Michèle Dassas auteure régionale bien connue… Ce sera l’occasion pour le public d’aller à la rencontre de ces auteurs dans le cadre somptueux de la terrasse du château.

Seront aussi présents Xavier de Brocca, Gertrude Dordor, Cecilia Dutter, Christophe Ferré, Pascal Fioretto, David Gaillardon, François-Régis de Guenyveau, Laure Heinich, Rémy Kauffer, Mathieu Larnaudie, Emmanuel Maury, Eric Mension-Rigau, Gwenaele Robert, Jean-Michel Sieklucki, Gaelle Tertrais, Arnaud Teyssier, Michèle Vilmur et bien sûr Partrick Tudoret.

Le programme de la journée est dense :

des lectures de textes par la comédienne Marie Lussignol avec accompagnement musical du guitariste Arthur Pierre

deux débats animés par Patrick Tudoret et Jean-Baptiste Anginot :

– 14h30 «Le Polar français : état des lieux !» avec la participation de Christophe Ferré, Jean-François Pasques, prix du quai des orfèvres et Xavier de Brocca

– 16h15 «Les périodes de Paix sont-elles les pages blanches de l’Histoire ?» avec la participation de Henri Guaino, Bernard Lecomte, Régis Le Sommier

une remise de prix littérature jeunesse : une nouvelle sur le thème «pays rêvés, pays imaginaires» en partenariat avec le lycée Saint-Joseph de Vendôme et la Maison de la Presse

une restauration rapide est prévue avec réservation de plateaux traiteur (18 €) uniquement sur www.chateaudemeslay.com

une dégustation de vins de la maison Martellière