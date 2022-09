«Le château de Meslay fête les écrivains» pour sa sixième édition

Ils seront 35 écrivains soigneusement choisis (romanciers, journalistes, historiens, essayistes,…) ce 11 septembre, toute la journée pour rencontrer leur public sur la terrasse du magnifique château de Meslay dominant le Loir.

Ainsi, le sémillant journaliste et animateur de télévision, Nelson Monfort, la journaliste et grande spécialiste du Vatican, Caroline Pigozzi, l’éditorialiste, directeur de rédaction et prix Interallié, Jean-René van der Plaetsen, l’historienne, Laure Hillerin, le célèbre biographe des présidents de la République, Eric Roussel de l’Institut, l’éditorialiste et directeur de rédaction, Yves Thréard…. et bien d’autres écrivains (parisiens et régionaux) soigneusement sélectionnés par Claire et Charles de Boisfleury et l’Association Culturelle des Amis du Château de Meslay dédicaceront leurs ouvrages. Et il y aura comme chaque année de nombreuses animations tout au long de la journée avec des débats, cafés littéraires, lectures de textes, accompagnement musical, …

Une belle journée dans une ambiance champêtre sous les charmilles centenaires du château.

De nombreuses animations autour du livre seront proposées en plus des dédicaces

Des lectures de texte par la comédienne Marie Lussignol de retour du festival d’Avignon avec l’accompagnement musical du guitariste Arthur Pierre,

Un «pitch» de livres tout au long de la journée permettant aux auteurs de se présenter très rapidement et de parler de leur ouvrage,

Une remise du prix du concours « littérature jeunesse » autour d’une création théâtrale,

Deux débats animés par Patrick Tudoret et Katerin Le Folcalvez sur les thèmes suivants :

14h30 : «Les nouvelles censures, un danger pour la démocratie ?» avec Paul Sugy, Anne de Guigné, Pierre Jourde

16h15 : «La place des grands médias à l’heure des réseaux sociaux» avec Nelson Monfort, Caroline Pigozzi et Jean René van der Plaetsen.

Des dégustations de vins qui vont si bien avec la littérature seront proposées par le producteur vendômois, la maison Martellière.