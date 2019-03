Le château de Vendôme, lieu de légendes

La 3e assemblée générale de l’association « Château de Vendôme, Berceau des Bourbons » créée pour animer ce lieu mythique sur les hauteurs de la ville fut l’occasion de revenir sur l’année écoulée et surtout d’annoncer les prochaines manifestations, dont la préparation d’une « Nuit des Légendes ».

En présence de Christian Loiseau, maire-adjoint de Vendôme en charge de la culture et du patrimoine, Christian Linais, ouvrait sa première assemblée générale en tant que président. Revenant sur la Fête médiévale du début juillet 2018, il relevait une vraie réussite pour le banquet du samedi soir qui a accueilli 130 convives, même si pour les deux journées proposées la fréquentation fut plus mitigée. En août, les concerts dont l’association assurait l’accueil et un service de buvette ont permis de réunir un nombre important de mélomanes. L’animation des Journées du Patrimoine en partenariat avec la ville de Vendôme a remporté un franc succès et le lâcher de lanternes, devenu incontournable en 3 éditions, a du être reporté de décembre à février à cause d’une météo trop venteuse.

Pour cette nouvelle année 2019, «Château de Vendôme» organise le week-end des 6 et 7 juillet une manifestation autour du Maréchal de Rochambeau en partenariat avec les deux associations «Rochambeau, nous voilà» et «Les Amis de Rochambeau». Bivouac, prise d’armes, banquet, présentation des soldats en costume d’époque animeront ces deux jours au château de Vendôme. Des concerts en juillet et août, l’animation des Journées du Patrimoine, le lâcher de lanternes le 8 décembre, l’association renouvelle ses animations qui lui assurent une vraie visibilité. «Nous étudions aussi la possibilité de louer notre site au château, les jardins suspendus pour de l’événementiel avec une tente de réception achetée par l’association. Un rapprochement également avec l’association Résurgence pour la restauration des marches entre les deux niveaux de jardin est en cours» détaille Christian Linais.

Ce qui a retenu l’attention c’est également, grâce à un film de présentation monté par Mario, jeune membre de l’association, la préparation d’une « nuit des Légendes ». «Un projet ambitieux pour mettre en valeur le site, un mélange de mise en scène et de nouvelles technologies de lumières et d’imagerie. Un projet prévu pour 2021 qui serait susceptible de susciter l’intérêt du mécénat avec une présentation prochaine aux membres du Cercle des Entreprises du Vendômois» conclut le président.

Alexandre Fleury