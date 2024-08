Le crash du Thunderbird

Dans le cadre du 80ᵉ anniversaire des camps de Bellande les 6 et 7 juillet à Villebout, Anne-Marie Deur-Joly réitère l’exposition présentée à la chapelle Saint-Jacques, en mars, sur l’histoire des aviateurs du bombardier B24 Thunderbird : « Le 5 février 1944 dans le ciel du Vendômois ».

Ce bombardier américain, un B24 Liberator, connaît des problèmes mécaniques qui nécessitent une évacuation complète. Celle-ci est effective à 11 h 45 et l’avion explose en touchant le sol au lieu-dit Petit Neuf Manoir, à 2 km du centre bourg de Danzé. Compte-tenu de l’heure, le parachutage des soldats ne passe pas inaperçu.

Au fil de panneaux didactiques, le périple de ces dix hommes d’équipage, contraints de sauter avant le crash de leur avion près de Danzé est retracé. Ces parachutistes sont récupérés et hébergés par des habitants. Mais, ils sont retrouvés et arrêtés le 20 février 1944 puis envoyés dans différents stalags. Le sort de ceux qui leur ont porté secours est encore moins réjouissant. Vingt personnes sont arrêtées et déportées en camp de concentration. Six d’entre elles y perdront la vie.

Après de nombreuses recherches et surtout de nombreux échanges avec les familles de ces aviateurs, Anne-Marie Deur-Joly a rassemblé une riche iconographie ainsi que des anecdotes qui mettent de la vie dans ce contexte particulier. Elle sera présente tout au long du week-end des 6 et 7 juillet pour apporter des explications complémentaires au public.