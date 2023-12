Le dernier four du céramiste Michel Boillot

Installé depuis 60 ans à La Chartre-sur-le-Loir, dans la Sarthe voisine, le maître des Ateliers du Lérot vient d’enfourner pour la dernière fois. A 88 ans, il est le doyen des artisans d’art du secteur !

«Je ne me voyais pas faire une nouvelle commande d’émail mais s’il m’en était resté, j’aurais sans doute continué à travailler un peu» avance Michel Boillot d’un air malicieux. Voilà 60 ans qu’avec son épouse Jeanne-Noëlle (+), ils avaient acheté une ancienne épicerie-auberge à l’entrée du bourg, rêvant d’en faire un lieu de création loin de Paris d’où ils venaient.

Dès 1964, dans le voisinage des potiers Thierry et Chantal Robert à Poncé-sur-le-Loir – la seconde étant la sœur de Jeanne-Noëlle – les jeunes artistes s’enthousiasment pour des créations originales de faïence «grand feu» (cuite à 960°) que Michel décore avec son inspiration de peintre et les couleurs qu’il aime : des tons chauds ou des verts et des bleus rappelant ceux de Delft aux Pays-Bas, ou du Portugal. Le Loir et ses paysages lui plaisent et le charme de La Chartre agit. «On était heureux d’avoir trouvé ce village avec les vignes, tout ce patrimoine autour et une vraie vie commerçante et associative, déjà.» raconte-t-il… «On y a élevé nos quatre enfants qui sont toujours restés fidèles à la vallée !»

Des milliers de plaques

Au fil des ans, les Ateliers du Lérot (autre nom du Loir, l’animal) produisent des faïences usuelles ou simplement décoratives, généralement peintes aux oxydes sur émail blanc. Le ton est floral, les oiseaux très présents, le petit patrimoine des caves ou des maisons de vignes s’y retrouve aussi. Mais ce qui se verra le plus, finalement, à 50 km à la ronde, ce sont les fameuses plaques de numéros de maisons et de lieudits, plaques de rues pour les communes et même… Plaques des douze jardins de Cassandre à Couture – celles-ci très récentes. «Depuis les années 60, c’est sûr, il y en a eu des milliers, jusqu’au bout de la France et même à l’étranger» calcule le céramiste, «mais j’ai aussi fait des cuisines, des salles de bain chez les gens, y compris pour le chanteur Lény Escudero qui habitait à Ternay quand nous sommes arrivés !»

Son dernier four, très symbolique, n’a livré d’ailleurs que des plaques de maison et petits carreaux portant des prénoms, comme un dernier souvenir pour des clients fidèles. Priscille (le dernier bébé), Yves, Maryse, Stéphanie, Pascal, Nicolas, Jacqueline, Pierre-Marie et d’autres encore.

Et puis, pour la postérité : la plaque du «Dernier four», celle pour le cimetière et cette autre, commandée par la Ville de La Chartre, d’une «Place Jeanne-Noëlle et Michel Boillot» en hommage à deux de ses artistes marquant du XXe siècle. Une place qui devrait s’aménager en vis-à-vis de celle de Micheline-Masse, peintre native dont l’œuvre est largement reconnue.