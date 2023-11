Le Loir et l’art : toute une histoire !

Bien connu dans la région comme auteur régionaliste et ancien guide-conférencier, notre collaborateur Henri Boillot s’est laissé «attraper» par l’association du patrimoine de Poncé pour présenter une conférence le 18 novembre.

Y a-t-il un fil conducteur entre les peintures des églises romanes de Lavardin, Saint-Jacques-des-Guérets, Poncé, les belles demeures ou châteaux de la Renaissance qui jalonnent la vallée, les œuvres littéraires qu’elle a inspirées, les artistes ou artisans d’art des XXe et XXIe siècles qui s’y sont installés ?

«Peut-être que oui» suggère Henri Boillot qui aime regarder au travers des choses et voit dans le Loir et ses paysages «un fil bleu-vert» irrigant les arts et la culture. Et si les nymphes et les naïades de Ronsard n’étaient pas que des images poétiques ?

Plus près de nous, le poète René-Guy Cadou et les romancièr(e)s Jeanne Bourin, Irène Frain, Franck Maubert n’ont pas boudé leur plaisir de tremper leur plume dans nos eaux tranquilles. Les peintres aussi sont légion, Maxime Maufra étant même mort sur le motif à Poncé !

Quant aux artistes et artisans d’art depuis le XXe siècle, on peut véritablement parler d’une tendance durable née dans les années 60 et qui fait toujours des petits.

Henri Boillot tentera de vous convaincre le temps de cette causerie. Et si ce n’est pas le cas, vous devrez quand-même convenir que la nature ligérienne est source de beauté, en témoigne le prince des poètes qui pleurait lorsqu’il était «Vingt ou trente mois sans retourner en Vendômois».