Le Père Noël a commencé son périple

Dimanche 24 novembre 2024, c’est à Pezou que le Père Noël a garé son traîneau pour sa première apparition en Vendômois. Et c’est un véritable marathon qui commence pour lui avec de très nombreuses visites dans différents établissements tels que des écoles, des EPHAD, des salles des fêtes et surtout, la rue du Change à Vendôme qu’il arpentera le week-end.

Le reste de l’année, ce Père Noël adjoint habite Lignières et sa maison est la plus illuminée du secteur. Bénévole infatigable, il aime faire plaisir aux enfants et apporter aussi le sourire aux parents. Sa barbe blanche, naturelle et entretenue avec soin, fait de lui un véritable Père Noël tout comme sa gentillesse innée. Dans ses pérégrinations hivernales tout comme dans la vie courante, il peut compter sur le soutien sans faille d’Annette qui l’accompagne dans toute l’acception du terme. Cela fait bientôt deux décennies que ce Pierre Noël promène sa hotte pour la plus grande joie de tous, offrant à qui-mieux-mieux l’esprit de Noël à tous ceux qui l’entourent tout au long de l’année ou seulement au fil de cette période de l’Avent.