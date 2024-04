Le Printemps vendômois fin avril à la chapelle Saint Jacques

À cette nouvelle édition du Printemps vendômois, en collaboration avec la ville de Vendôme, les visiteurs pourront admirer les œuvres contemporaines de six artistes peintres et trois sculpteurs, tous de renom et présents dans les meilleures galeries.

Une exposition qui, pour la 5e fois, revient à Vendôme grâce à Bernard Lerique, président de l’Académie Européenne des Arts – France (AEAF), Vendômois d’adoption depuis une quinzaine d’années et artiste peintre. «J’ai été moi-même autodidacte et j’ai eu la chance de travailler la peinture dans les années 70 dans l’atelier de Joé Le Fur qui m’a énormément influencé quant à mes œuvres marines» se souvient Bernard Lerique, ancien professeur et qui a fini sa carrière à l’Éducation Nationale comme principal de collège en région parisienne.

Amoureux de l’art en général, il peint quasiment quotidiennement dans son atelier à Vendôme quand il n’est pas à Paris ou en province en tant que président de l’AEAF. A son arrivée à Vendôme, il organise une première exposition à la gare de Thoré-la-Rochette où déjà, sont présents les œuvres originales de ses amis peintres. En 2024, à l’exposition du Printemps vendômois, on aura la chance de découvrir à nouveau des œuvres récentes de ces peintres renommés. Ainsi, Bernard Lerique, Hervé Loilier, Michèle Taupin, Patrice Servage, Simon Bohbot et Gérard Brunet (artiste vendômois) exposent avec Liliane Caumont, Clément Richer et Roland Actéon côté sculpture. Un hommage à Gérard de la Perrière et son travail sur la photographie sera présenté. «Directeur de la revue L’Univers des Arts, ce trimestriel très connu dans le milieu artistique, Gérard était un ami proche, décédé l’année dernière, nous souhaitions le mettre en avant» poursuit le président de l’AEAF. Seul regret, l’exposition ne dure que quatre jours, ce serait dommage de louper le Printemps !