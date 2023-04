Le Vendômois en force au palmarès des V.M.F.

Véronique de Vallois, qui préside la délégation départementale de l’association des Vieilles Maisons Française (V.M.F.) est une présidente heureuse. 432 adhérents animent cette structure consacrée en Loir-et-Cher (17.000 sur le plan national !) à la sauvegarde du patrimoine ancien et à diverses actions tant pédagogiques que promotionnelles sur tout ce qui touche à nos richesses et histoires depuis des siècles.

La dernière assemblée dans les locaux du Conseil départemental, sous la présidence de Philippe Gouet, a permis de suivre une conférence de haute qualité animée, avec brio, par l’historien blésois Bruno Guignard sur ses découvertes concernant l’artiste Louis de Lincler, et ses paysages des bords de Loire, dessins à l’encre de Chine, sur parchemin, remontant aux années 1630…

Après avoir rappelé toutes les actions menées par les V.M.F. en Loir-et-Cher, dont des émissions de radio très suivies sur RCF 41, sur le thème « Le patrimoine, ça se partage », il a été procédé aux annonces des prochaines animations ou sorties, tant en Eure-et-Loir ou Indre-et-Loire, qu’en Loir-et-Cher, avant le grand salon des métiers d’art au château de Frétay, en relation avec les visites gratuites des châteaux promues par le Conseil départemental et non encore connues, sur le plan géographique, à ce jour, avant une grande sortie culturelle programmée à Montauban.

De nombreux nouveaux adhérents ont été cooptés avant la remise des prix de 1.000 euros à trois opérations qui ont, particulièrement, retenu l’attention des membres du jury.

Philippine de Saint-Vaulry a reçu le prix Artisan Tapissier d’ameublement pour la dimension décorative et artistique dans le patrimoine et l’artisanat d’art.

Le prix Artisan d’Art Transmission est revenu à Marie-Hélène Poisson et à sa fille, Aurore, pour la confection de meubles en marqueterie Boulle, qui poursuivra, outre son travail, le fonctionnement d’ateliers et de stages pour le public.

L’association Résurgence en Vendômois et son président, le dynamique et passionné André Fleury, se partagent le prix Sauvegarde et Restauration du Patrimoine. Incalculable est le nombre de monuments sauvés dans le Vendômois par cette association de bénévoles créée en 1970, pour la sauvegarde de la chapelle Saint-Pierre La Mothe, et qui se bat sans cesse pour trouver des financements et/ou des partenariats, via des concerts et diverses animations culturelles, la conception de vitraux…, sans jamais baisser les bras face à l’adversité et à l’étendue des chantiers à venir pour sauver tout ce qui peut encore l’être. Avant qu’il ne soit trop tard !