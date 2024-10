L’érotisme à Lavardin

Dans un lieu atypique où l’on ne soupçonnerait pas une exposition pluri-disciplinaire sur le thème chère à l’histoire de l’art, l’érotisme sera au rendez-vous . Sous le nom «Curiosa », jusqu’au 13 octobre, l’association La Voix du Pavé et son collectif local dont son animateur, Frédéric Moutier, présentent le travail de 6 femmes et 5 hommes, une collection d’oeuvres ou d’objets liée à l’érotisme. Laissant planer le mystère, cette exposition est visible par les plus de 18 ans avec différentes animations, soirée performance et lectures diverses. Une exposition à découvrir seul ou en couple évidemment !

«Curiosa, Erotisme de vivre» jusqu’au 13 octobre, 6 la Grand’Rue à Lavardin. Lundi, jeudi, vendredi de 14h à 18h30. Samedi et dimanche de 10h30 à 19h. Rens et réservations : «Curiosa, Erotisme de vivre» jusqu’au 13 octobre, 6 la Grand’Rue à Lavardin. Lundi, jeudi, vendredi de 14h à 18h30. Samedi et dimanche de 10h30 à 19h. Rens et réservations : la voixdupave@yahoo.fr . Programme sur curiosa.jimdosite.com