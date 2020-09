Les artistes du Vendômois exposent à la chapelle St Jacques

Du 18 au 30 septembre, l’association des Artistes du Vendômois propose son exposition annuelle, à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme.

Cette année, en plus des oeuvres du groupe des Artistes du Vendômois, vous aurez le plaisir d’admirer celles de leurs invités : Cristina Marquès (sculpteur) et Jean-Jacques Silly (peintre).

Cristina Marquès née à Vallauris, a su très tôt que la transformation de la matière première la fascinait. Qui y-a-t-il de plus magique, de plus poétique que de faire jaillir une oeuvre d’art d’un matériau du quotidien, le verre acrylique (Altuglas / Plexiglas) ? C’est le chemin que l’artiste suit depuis 20 ans. Au fil du temps, sa propre écriture est née. Toujours en recherche, elle invente des techniques personnelles et n’exclut aucun univers, de l’abstraction à la figuration, tel que l’espace, en passant par le monde sous-marin, la faune et la flore… C’est ce qui la porte, ce qui la booste, plus simplement la fait vivre…

«Autodidacte, je dessine depuis toujours, encouragé par mes grands-parents» déclare Jean-Jacques Silly. «D’abord figuratif, aimant les impressionnistes, Turner, Rembrandt et Kandinsky, j’ai exposé avec les artistes du Dunois dans les année 70. Mon virage pictural a été la rencontre avec la famille Neveu» poursuit l’artiste.

«Pascal qui faisait si bien chanter les couleurs puis son père Marcel qui m’a initié à l’abstraction lyrique en utilisant la matière; influencé par le «grand bonhomme» c’est devenu ma principale expression artistique maintenant. Petits, voire très petits formats pour mes collages j’utilise le sable, la poudre de marbre, le bronze pour mes toiles.

Mes participations à des expositions restent modestes (locales souvent) ou comme invité à Rosières-les-Troyes ou chez mon ami Jean-Pierre Renard. Passionné par les blasons (récompensé par un 1er Gd prix remis par Mg le Comte de Paris), j’ai réalisé, avec Jean-Paul Fernon, quelques blasons pour les communes du département et pour des amis. Je n’oublie pas l’amitié de Colette Neveu qui a toujours suivi et encouragé mon parcours».

Du 18 au 30 septembre, 14h-19h,

chapelle Saint-Jacques, Vendôme. Entrée libre.

Egalement ouvert lors du week-end des

Journées Européennes du Patrimoine

