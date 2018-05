Les artistes montoiriens comme à la maison

A Montoire, à partir du 4 mai, Sophie Delpy et Giovanni Scarciello ouvrent au public leur maison-atelier.

L’ouverture au public se fera dès le 4 mai, mais l’inauguration aura lieu le samedi 5 mai. Un temps fort pour découvrir ce lieu atypique et culturel que les artistes souhaitent évolutif.

A noter : l’adresse est mentionné d’ores et déjà dans le nouveau guide du Routard de la Vallée-du-Loir (lire en page 33). Ce qui va assurément drainer à Montoire un public de touristes curieux ou de férus des arts.

Une exposition permanente de leurs sculptures et peintures aura lieu, toute l’année, chaque mois, les 1er et 3e week-end (les vendredi, samedi et dimanche), de 10h à 19h.

Rappelons le parcours de ces deux artistes talentueux. La peinture a toujours fait partie de la vie de Sophie Delpy, artiste-peintre et sculpteur. La matière de plus en plus présente sur ses toiles, jusqu’alors abstraites, l’amène petit à petit à la sculpture en exploitant dans la grande famille de la céramique : le Raku. Ces personnages prennent au fur et à mesure plus de place, jusqu’à investir ses toiles, afin de raconter de brèves histoires ou pour de simples clins d’œil à la vie.

Sa joyeuse famille, «les T’Art’Empions», nous fait voyager à travers le monde, y compris celui de l’imaginaire.

Giovanni Scarciello, lui, sculpteur, designer et peintre, se définit ainsi : «Je brouille les illusoires frontières entre l’art et la réalité. Ce travail que je m’impose dans chacune de mes œuvres possède un caractère et une nature qui leur sont propres. J’assemble tous ces éléments qui pour moi sont riches en souvenirs… L’art ne s’explique pas, il est personnel… Vivre son idéal, c’est ce paradis perdu au fond de soi-même. Bâtir ses rêves, bâtir son désir en soi pour qu’il soit la seule loi… Mais peu importe, je vis heureux dans mon monde !»

Inauguration le samedi 5 mai, à 11h45 :

36, rue Saint-Jacques, Montoire-sur-le-Loir.

Exposition permanente : le 1er et 3e week-end de chaque mois à partir de mai

(vendredi, samedi et dimanche, de 10h à 19h),

Contact : 06 31 07 29 87.

www.sophie-delpy.com et www.gscarciello.com

© Photo : création de Sophie Delpy.

Le Petit Vendômois