Les couleurs de Plume chez Laurent Potier

Il est tombé dedans tout petit. Né en 1982, Monsieur Plume découvre la scène graffiti de la fin des années 90, pour en explorer toutes les tendances, en France et à l’étranger.

Il apprend tout, tout seul, en autodidacte passionné. Du figuratif, il évolue progressivement vers une expression artistique plus personnelle et abstraite. Sensible dès le début par le monde populaire et les enjeux sociaux actuels, sa pratique s’en inspire et mêle abstraction, mouvement et personnages de la classe populaire.

Monsieur Plume a exposé déjà à Vendôme dans ses débuts, puis partout dans la région, avant de s’exporter au Canada. Il a également réalisé de nombreuses performances en Allemagne, en Islande, au Canada, aux Etats-Unis, à la Réunion…

Les œuvres qu’il présente ici, aux couleurs éclatantes, invite l’observateur à s’abandonner au sein de paysages imaginaires sans limites. Sur toile ou sur bois, de petits comme de grands formats, la diversité des ambiances témoigne de la richesse de cette expression en plein développement.

Visible jusqu’à fin août, galerie-joaillerie Laurent Potier,

rue Marie-de-Luxembourg, Vendôme.

