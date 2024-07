Les courses hippiques de Vendôme

Si aujourd’hui les courses de chevaux ne perdurent plus que dans le Perche Vendômois, Mondoubleau ou Savigny-sur-Braye, Vendôme et, plus précisément Saint-Ouen, accueillait sur un hippodrome au début du XXe siècle, plusieurs épreuves qui se disputaient en juillet et dont les cavaliers du XXe Chasseur du quartier Rochambeau étaient aux premières loges.

Grâce à un document rare que Serge Dupré, membre de la Société Archéologique de Vendôme et de l’association Images et Sons en Vendômois, a trouvé en brocante, nous replongeons dans un temps où Vendôme fêtait le cheval à travers sept courses. En effet, ce programme officiel en parfait état présente la réunion équestre du 13 juillet 1913, l’une des dernières qui eut lieu à Vendôme car, en 1914, le XXe Chasseur partait à la guerre sans revenir à Vendôme. Ainsi, sur ce document, cavaliers et propriétaires défilent ainsi que le plan exact de l’hippodrome qui se trouvait entre la voie ferrée traversant Saint-Ouen et le Loir, dans les prés côté gauche avant le pont qui mène au village de Meslay. On connaissait les nombreuses cartes postales d’époque retraçant d’ailleurs ces courses, ces cartes en noir et blanc, documents précieux pour relater la vie de notre territoire avant la grande guerre. On vous emmène dans une séquence nostalgique de plus de 110 ans en arrière au moyen d’un simple programme, c’est la magie des archives !