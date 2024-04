Les événements de l’Echalier

Le salon des bonimenteurs – La fête des jeunes lecteurs, samedi 13 avril de 13h30 à 18h à la Maison Consigny et à la médiathèque à Mondoubleau

L’Échalier et le réseau de lecture publique, associés au collège Alphonse Karr et aux écoles, proposent une journée de fête autour des auteurs Marie Dorléans et Gilles Abier.

Les enfants témoigneront de leurs plaisirs de lectures à travers scènes de théâtre, films, expositions… Les adultes participeront aussi, grâce aux «Lectures accompagnées» qui associent sur scène un adulte et un enfant pour une courte et émouvante lecture publique. Chaque pièce de la Maison Consigny trouvera sa destination : salle de théâtre, librairie, galerie d’exposition. La médiathèque sera grande ouverte aux animations et aux lecteurs. Le mur des Auteurs sera encore enrichi. Et le parc deviendra un joyeux lieu d’échanges et de rencontres autour des livres.

Entrée libre

Voyage intérieur – Exposition de Catherine Seznec

Vernissage samedi 4 mai à 19h, dimanche 5 mai toute la journée, à La Grange de Saint-Agil – Couëtron-au-Perche. Dans le cadre des portes ouvertes de St-Agil – brocante, spectacle, animations…

La pratique artistique de Catherine Seznec puise son énergie dans ses racines ultra-marines. Elle crée des liens entre différentes cultures pour construire une identité unique et singulière. Ce processus de création est une ouverture à l’Autre et sur le monde.

La fusion des supports, des matériaux et des techniques façonne les éléments d’un univers harmonieux où se rencontrent toiles peintes et cousues, tissus du monde, peinture, broderie, ainsi que des éléments naturels ou manufacturés. Tout cela est mis en scène dans une installation qui nous invite à explorer toutes les ramifications de cette création comme on part en voyage…

Entrée libre