Les journées européennes de l’archéologie

L’Archéovillage ouvre ses portes

L’association «Archéologie pour tous» ouvre les portes de l’archéovillage dès le 18 juin à Saint-Laurent-Nouan.

Plongez au coeur de la préhistoire en visitant ce lieu unique. Au programme, cinq week-ends thématiques avec visites guidées et ateliers ludiques autour de l’archéologie et des modes de vie préhistoriques, leurs habitats, leur environnement, et leurs évolutions au fil des millénaires.

Horaires : Samedi : 14h-18h / Dimanche : 10h-17h. Visites guidées à heure fixe.

Tarifs : Visite : prix libre / Atelier : prix libre

Les dates :

18-19 juin : «Vivre la Préhistoire» (Journées Européennes de l’Archéologie)

16-17 juillet : «La terre dans tous ses états»

13-14-15 août : «Se faire beau à la Préhistoire»

8-9 octobre : «Gastronomie préhistorique» (Fête de la science)

Plus d’infos sur Plus d’infos sur wordpress.archeopourtous.org et au 02 54 87 21 36.

A la Commanderie d’Arville

La Commanderie d’Arville participe aux journées européennes de l’archéologie les 18 et 19 juin.

Qui n’a jamais rêvé de devenir archéologue ? A cette occasion Hugues Simoneau, médiateur culturel, invite les familles à découvrir ce métier passionnant.

Après une présentation de la discipline, les participants appréhendent joies et péripéties de la fouille archéologique avec du matériel et des méthodes utilisées sur le terrain. Que vont-ils exhumer durant leurs recherches ? Un atelier à vivre et à découvrir en famille…