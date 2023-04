Les labels de la fondation du Patrimoine pour une trentaine de restaurations

Il y a toujours une excellente ambiance à la réunion annuelle de la Fondation du Patrimoine au cours de laquelle se retrouvent tous ceux qui ont consacré beaucoup de temps à la restauration et/ou la sauvegarde d’un bien immobilier personnel ou d’ouvrages publics, pour leur redonner un cachet en harmonie avec leur histoire, en respectant quelques obligations, notamment architecturales et environnementales, en dehors des critères de monument historique.

La dernière cérémonie, à l’Hôtel du Département, a permis à Philippe Gouet, son président, de souhaiter la bienvenue à tous les amateurs de vieilles pierres et de l’histoire des biens qu’ils veulent sauver de l’oubli en leur redonnant un cachet qu’ils n’auraient jamais dû perdre. Mais les aléas de la vie et des contraintes financières ou successorales en décident parfois autrement…, comme l’a rappelé le délégué général de la Fondation 41, Olivier de Vallois, qui a salué le travail et l’abnégation de tous les membres de cette structure qui bénéficie de plusieurs aides dont celle du Conseil départemental, depuis 2001, via une subvention de fonctionnement (33.000€), pour la restauration d’immeubles non protégés présentant un caractère historique ou architectural et visibles depuis la voie publique ou accessibles au public, donc appartenant à tous, bien que souvent méconnus, l’intérieur demeurant strictement privé chez les particuliers. Bien souvent, ces pépites qui retrouvent un certain lustre sont alors redécouverts par les passants, en milieu urbain, et par les promeneurs ou touristes en zone rurale…

20 projets privés sur les communes d’Azé, Candé, Chambon, Champigny, Conan, Cour-sur-Loire, Menars, Meusnes, Neung, Orchaise, Pezou, Sasnières, Selommes, Suèvres et Vendôme ont accompagné six projets publics, à savoir l’église Saint-Lubin d’Averdon ; le tableau et le retable de l’église de Loreux ; l’orgue de l’église de Mer ; le pont de la Grapperie de Saint-Firmin-des-Près et de Meslay ; l’église de Seigy ; l’église Saint-Quentin de Sougé et l’église Saint-Mesmin de Villermain.

Chacun(e) des nominé(e)s devra apposer l’écusson émaillé de la Fondation du Patrimoine sur la façade du bien restauré et remis en valeur pour le bonheur de tous.