Les Rouillac père et fils à Ruillé-sur-Loir

Les commissaires-priseurs vendômois multiplient conférences et séances d’expertises. Les 16 et 17 février, ils seront à Ruillé-sur-Loir (72)

Un Rouillac, ça ne rouille pas. Tandis que le jeune quadra Aymeric fascine lors de ses conférences ou de ventes ponctuées d’applaudissements, le père, 71 ans, marque le pas, fier de son fils, mais en aucun cas sur la touche. C’est alors un couple insolite qui mène une chasse aux trésors un peu partout, d’abord sur ses terres du Centre-Val de Loire, ensuite plus loin, là où le vent le mène. Et pour suivre leurs aventures à tous deux, les médias ne sont jamais loin, souvent impressionnés par leur passion sincère.

Mi-février, justement, le vent les mène au Maine, plus exactement en limite du Vendômois près de La Chartre-sur-le-Loir. Un jour une conférence sur les « Trésors découverts en Sarthe » qui en étonnera plus d’un, le lendemain les expertises d’objets pour produire – peut-être – les découvertes futures.

Philippe Rouillac, qui officie le plus souvent à Tours, Blois, Orléans, et bien sûr Vendôme, se réjouit de cette incursion sur la rive sarthoise du Loir. « Nous répondons à l’invitation de Denys Wissler, son responsable, qui souhaite animer la Maison de l’économie et de l’innovation. C’est un plaisir, aussi bien d’évoquer nos découvertes que de rencontrer les gens qui ont des objets à nous montrer… »

Une tapisserie à 200 000 €

Et sur la Sarthe, les Rouillac ont des choses à raconter. « En quelques décennies, nous avons écumé un certain nombre de châteaux un peu partout à la demande des familles et nous avons trouvé des trésors ! Par exemple cette voiture hippomobile du fabricant de Napoléon III qui s’est vendue 80 000 €, ou cette paire de lustres copiés sur ceux de l’Hôtel de Ville de Paris, ou encore une tapisserie anglaise du XVIIe siècle acquise ensuite 200 000 € par le Metropolitan museum de New-York. » Le tableau de chasse est impressionnant et le « marteau » des Rouillac aligne déjà treize enchères millionnaires, un score unique en France.

Les exemples sont aussi nombreux que les châteaux visités dans le sud et l’est sarthois… Autant de récits qui devraient tenir en haleine le public attendu. Le succès de ces conférences a grandi avec les années, à tel point qu’il en est programmé une dizaine jusqu’en juin.

« Elles durent environ trois quarts d’heure et se terminent par un échange avec le public » précise Philippe Rouillac qui assure, radieux : « avant tout, on se fait plaisir. »