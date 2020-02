L’histoire de l’ordre du Temple dévoilée

Depuis son ouverture il y a une vingtaine d’année, l’équipe de la commanderie d’Arville a pu constituer un fond documentaire substantiel sur l’histoire de l’ordre du Temple, les croisades et l’histoire médiévale plus généralement. A l’initiative du Conseil d’administration de l’association et en accord avec la Communauté de communes des Collines du Perche, l’équipe du site met cette collection d’ouvrages à la disposition des lecteurs de la médiathèque Jules Verne à Mondoubleau.

Chaque année, une vingtaine d’ouvrages seront disponibles sur les rayonnages de la médiathèque, et relayés dans les différents points lecture du réseau des Collines du Perche (Sargé-sur-Braye, Souday, Saint-Agil). Et si un lecteur souhaitait emprunter un ouvrage conservé sur le site templier, l’équipe du site déposera celui-ci à la médiathèque. Une façon pour le Conseil d’administration et les salariés du site de la commanderie de faire partager aux habitants du territoire cette ressource documentaire afin que tous puissent la découvrir et en profiter. Il s’agit en même temps de mettre en lumière la richesse de cette histoire, la région autour de Mondoubleau entretenant une relation intime avec l’ordre du Temple comme en témoigne la présence de deux commanderies templières à Arville et au Temple, cette dernière ayant malheureusement disparu.

Causerie conviviale vendredi 21 février

Et pour inaugurer ce nouveau fonds, une soirée conviviale, vendredi 21 février, sera proposée à la médiathèque de Mondoubleau pour (re)découvrir l’histoire du site templier, le tout suivi d’un verre de l’amitié.

Exposition interactive «Lux in Tenebris»

A cette occasion la médiathèque présentera une exposition interactive, «Lux in Tenebris», prêtée par la Direction de la lecture publique. Conçue comme un thriller médiéval, le visiteur est invité à résoudre une enquête en plein coeur du Moyen-Âge. Vous voilà propulsé dans un thriller/BD médiéval dont vous êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnez le village et déambulez d’un panneau à l’autre à la recherche des indices qui vous permettront de démasquer le coupable en une heure, environ.

