L’opération «Une Journée aux châteaux» dévoilée

Reconduite pour la 7e fois par le Conseil départemental de Loir-et-Cher, « Une Journée aux châteaux » édition 2023 se déroulera du 23 septembre au 22 octobre avec une offre élargie au Val-de-Loire en dépassant les limites du département puisque le château d’Amboise situé en Indre-et-Loire et celui de Châteaudun en Eure-et-Loir seront avec celui de Fougères-sur-Bièvre accessibles gratuitement aux Loir-et-Chériens pendant un mois. Une opération qui permet à tous les publics de (re)découvrir des sites emblématiques et ainsi qu’ils deviennent les premiers ambassadeurs du patrimoine. « Mieux connaître un site, c’est naturellement mieux en parler et le promouvoir, et être ainsi cet ambassadeur de son territoire » conclut, Catherine Lhéritier, 1ʳᵉ vice-présidente du Conseil Départemental en charge de l’attractivité du territoire et du tourisme.

Billets à réserver exclusivement sur le site departement41.fr dès le mois de septembre