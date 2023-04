Marescot avant Marescot

Dans notre édition de mars 2023, dans l’article consacré au dernier ouvrage de Gérard Ermisse sur Armand-Samuel Marescot, grand officier de l’Empire, il a été fait mention que cette biographie était le premier livre édité sur ce personnage méconnu du Vendômois. C’était oublier trop vite le livre de Gilbert Zabern aux éditions d’Arnouval « Le Général Marescot » paru en 1985, un livre au format A5 dactylographié comportant 170 pages et que l’on trouve entre autres très facilement à la bibliothèque de Vendôme ou sur le rayonnage de la Société Archéologique du Vendômois. En effet, Gilbert Zabern, historien local éclairé, amateur de cyclisme auquel il consacra également un ouvrage, s’étonnait déjà dans sa préface du peu d’intérêt que ses contemporains, comme au XXe siècle, avaient manifesté pour le Général Marescot. « Sans doute se trouve-t-il encore d’autres sources publiques ou privées concernant notre personnage, nous n’avons pas eu les moyens de les déceler dans le cours de cet essai biographique qui ne saurait se prétendre complet, d’abord parce que plus vaste qu’il semblait à son début, ensuite par la nécessité de lui garder une dimension modérée, à la mesure des moyens de l’amateur d’histoire… ». Ce nouvel ouvrage “Marescot, le Vauban de Napoléon” apporte donc un nouvel éclairage, peut-être plus complet, sur cet illustre personnage vendômois. D’ailleurs, Gérard Ermisse n’oublie pas de citer évidemment comme source de recherche le titre de l’ouvrage et son auteur Gilbert Zabern dans la bibliographie de son ouvrage à paraître ce mois-ci. Nous tenions à apporter cette mise au point et transmettre nos excuses à la famille Zabern.