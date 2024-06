Mémoire de la libération

Le département lance un appel à la collecte d’archives privées dans le cadre du programme commémoratif des 80 ans des débarquements, de la libération de la France et de la victoire (1944-1945), piloté par la Mission Libération. L’objectif de cette collecte est d’enrichir la mémoire locale et nationale et jusqu’au 5 août, les Archives Départementales invitent les Loirs-et-Chériens à participer à cette commémoration de grande envergure et à contribuer à préserver l’histoire de la libération. Sous forme de prêt ou de don, chaque contribution complétera les collections publiques et permettra de transmettre ce précieux héritage aux générations futures.

Renseignements et dons : Renseignements et dons : archives.departementales@departement41.fr ou 02 54 58 41 24