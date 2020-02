Militaires américains en visite officielle à Rochambeau

Cela faisait plus de 100 ans que le château de Rochambeau à Thoré-La-Rochette n’avait reçu de visites de militaires américains.

Profitant de la venue de l’attaché Défense et de l’attaché Air de l’Ambassade des Etats-Unis sur la base aérienne de Romorantin, Jérôme Danard, président de l’association France-Etats-Unis de Loir-et-Cher et également président national de l’association a fait une demande officielle pour que les militaires américains puissent se déplacer dans la maison familiale du Maréchal de Rochambeau, grand vainqueur de la bataille de Yorktown lors de la guerre d’Indépendance américaine. L’occasion pour ces deux représentants de l’Armée de remettre à Nathalie de Gouberville, descendante directe du Maréchal, un drapeau américain ayant flotté sur un bâtiment officiel des Etats-Unis.

«A l’école, on nous apprend beaucoup de choses sur notre indépendance. Il y a bien-sûr Washington, La Fayette aussi, mais Rochambeau est un nom qui marque l’histoire de cette bataille et son rôle important. Un grand stratège et qui a commencé à tisser des liens entre la France et les USA qui restent forts encore aujourd’hui» détaillait le colonel Allen Pepper dans un français parfait lors de la remise du drapeau. Et comme le soulignait Nathalie de Gouberville, ces liens Franco-Américains s’ils demeurent, c’est qu’ils sont aussi entretenus par des rencontres et des voyages régulièrement en Amérique. D’ailleurs en 2020, l’inauguration de la future statue de Rochambeau à Yorktown sera l’occasion d’un déplacement officiel. «Nous voudrions également en 2021 pour le 240e anniversaire de la victoire de Yorktown organiser un grand évènement en Vendômois avec une journée d’animation et de conférence autour de ce thème» concluait Nathalie de Gouberville.

Alexandre Fleury