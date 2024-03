Mode et voyage d’Afrique

Pendant une semaine, Vendôme va vivre à la mode africaine et nous faire voyager à travers ses stylistes grâce à l’association Initiatives Afrik Plus.

Depuis quatre ans, l’association Initiatives Afrik Plus présente à travers des expositions tous les deux ans toute la richesse du continent africain. En mars, Initiatives Afrik Plus axe sa nouvelle exposition sur la mode et, à travers elle, la beauté, la noblesse et la diversité des étoffes traditionnelles de pays différents venant d’Afrique Centrale et d’Afrique de l’Ouest. Chaque tissu a son origine et son histoire et aujourd’hui encore, le choix de porter telle couleur ou tel motif revêt des significations précises. Un large éventail de tissus est produit sur ce continent avec des matériaux et des techniques très divers. Une belle vitrine donc pour les stylistes comme Daglise Design qui a son atelier à Paris dans le 15e, Deichise Bianda de Douala Cameroun et à Lisbonne et le couturier Djimé Niakathé qui réside à Vendôme.

Un parrain prestigieux et une marraine prodigieuse pour ce nouveau rendez-vous : Pathé’O styliste de Côte d’Ivoire, le «couturier de Mandela» connu pour les chemises si particulières de Nelson Mandela et comme marraine Loeline Grimaud, miss modèle de l’égalité Région Centre Val-de-Loire.