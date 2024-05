Murat reçoit Napoléon à Montigny

Les 18 et 19 mai, au château de Montigny-le-Gannelon, sur la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières en Eure-et-Loir, se tiendra une grande reconstitution historique de l’époque napoléonienne

« Murat reçoit Napoléon et ses Maréchaux » avec plus de deux cents figurants sur leur bivouac.

C’est une grande première pour Montigny-le-Gannelon, recevoir tous ces figurants à pied ou à cheval avec leurs matériels et leur campement pour un week-end de reconstitution. Un programme riche identique les deux jours, concocté par l’association eurélienne « Maison Civile et Militaire Murat ». Tout le long de l’événement, outre le campement impressionnant des soldats pour participer à la vie d’un bivouac et la grande tente des maréchaux, on pourra assister à des scènes de la vie civile au temps de l’Empire et des métiers oubliés avec le service de santé et son chirurgien pour opérer les blessés. Une monnaie napolitaine frappée du profil de Murat permettra de régler les consommations et la restauration sur place où chacun pourra la conserver en souvenir.

La cour de Caroline Murat, avec tous ses personnages en costume d’époque, côtoiera l’administration d’un préfet d’empire. Le matin des deux jours de la manifestation, on pourra s’associer à l’arrivée de l’Empereur, de Joséphine et du couple Murat en calèche, escortés par la cavalerie au milieu des hourras de l’infanterie. Suivront, tout l’après-midi, des démonstrations des soldats, cavaliers et artilleurs. On assistera à l’ouverture du bal par l’Empereur et Joséphine, aux saynètes et démonstrations de danses historiques ainsi qu’à une course de tête avec conférence sur le sport militaire (uniquement le samedi). À 17h30, la cérémonie de fermeture avec la grande revue devant le château viendra clôturer cette belle journée.