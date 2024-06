NEP à la Galerie Potier

Des lignes qui dessinent des corps et des visages : pleines de couleurs ou bien pleines sur la couleur. Dans les peintures de NEP, le dessin et le fond jouent l’ambiguïté en permanence. Les pleins se délient et les lignes s’effacent. Histoires de retraits, histoires de mises en réserve. Le motif est incertain : est-il une affaire de tons rompus et de couleurs vives, ou est-il plutôt une chorégraphie de signes inachevés, interrompus ?

C’est du « direct »… « on the air » comme une chanson des Rolling Stones, comme une pochette, non pas d’Andy Warhol mais davantage de Karel Appel et de quelque COBRA égarés dans une salle de concerts. Une peinture de portes et de seuils, une peinture de formes qui apparaissent et s’évanouissent… toujours vive et aiguisée dans la direction d’une liberté spontanée, parfois animale, où la danse côtoie la transe, où la musique est une affaire de riffs et de percussions.

Jérôme Diacre